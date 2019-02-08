В Тернопольской области начали криминальное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки. Женщина не указала крупную покупку в декларацию о доходах, в результате незаконно получила более 20 тысяч гривен субсидии, сообщает в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

Согласно информации правоохранителей, 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен. Отмечается, что жилье она купила в Ивано-Франковске.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированно ч. 1 ст.190 (мошенничество - ред.) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее известную актрису попытались засудить за езду на лыжах.