Если организму не хватает витаминов, это сказывается на внешнем виде - волосах, ногтях и т.п. Они становятся ломкие, тусклые. Причиной этого может быть нехватка биотина, известного как витамин B7, пишет сайт "Соцпортал". Медики назвали 5 главных причин весеннего авитаминоза.

Выпадение волос

Для развития волос необходимы витамины В3 и В7. Причиной ломкости волос может стать дефицит любого этих витаминов.

Красные и / или белые пупырышки по всей коже

Недостаточное количество витаминов А и С может усугубить состояние. Добавьте в рацион больше яиц, рыбы и фруктов и овощей желтого цвета.

Болезнь Виллиса-Экбома

Недостаток железа в организме, нехватка витамина С также может способствовать заболеванию Виллиса-Экбома. Это состояние, при котором пациент испытывает неприятные ощущения в ногах, вызывающие непреодолимое желание двигать ими.

Высокое кровяное давление

Источник витамина D - лосось, тунец, говяжья печень и яичные желтки. Недостаток витамина D может вызвать высокое кровяное давление.

Низкое кровяное давление

Недостаток витамина В12 может вызвать мышечную слабость и отсутствие контроля над мочевым пузырем. Если человек страдает от низкого кровяного давления из-за дефицита витамина B12, необходимо увеличить потребление говядины, молока и яиц.

Ранее врач назвал эффективный способ борьбы с простудой.