Весенний авитаминоз: 5 главных признаков [ Редактировать ]
Если организму не хватает витаминов, это сказывается на внешнем виде - волосах, ногтях и т.п. Они становятся ломкие, тусклые. Причиной этого может быть нехватка биотина, известного как витамин B7, пишет сайт "Соцпортал". Медики назвали 5 главных причин весеннего авитаминоза.
Выпадение волос
Для развития волос необходимы витамины В3 и В7. Причиной ломкости волос может стать дефицит любого этих витаминов.
Красные и / или белые пупырышки по всей коже
Недостаточное количество витаминов А и С может усугубить состояние. Добавьте в рацион больше яиц, рыбы и фруктов и овощей желтого цвета.
Болезнь Виллиса-Экбома
Недостаток железа в организме, нехватка витамина С также может способствовать заболеванию Виллиса-Экбома. Это состояние, при котором пациент испытывает неприятные ощущения в ногах, вызывающие непреодолимое желание двигать ими.
Высокое кровяное давление
Источник витамина D - лосось, тунец, говяжья печень и яичные желтки. Недостаток витамина D может вызвать высокое кровяное давление.
Низкое кровяное давление
Недостаток витамина В12 может вызвать мышечную слабость и отсутствие контроля над мочевым пузырем. Если человек страдает от низкого кровяного давления из-за дефицита витамина B12, необходимо увеличить потребление говядины, молока и яиц.
Ранее врач назвал эффективный способ борьбы с простудой.
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