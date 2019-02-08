В Херсоне мать ученика 3-го класса жестоко избила учительницу-пенсионерку на глазах детей. Жуткий инцидент произошел в школе №9.

"После 5-го урока педагог вывела 3-й класс во двор школы. Сразу после этого туда начали выходить ученики еще одного класса. За детьми пришли родители, а с ними - и мать третьеклассника. Она подскочила к учительнице и стала ее бить, не сдерживая силы", - рассказала Людмила Мартынюк в интервью "Новому дню".

Бедная женщина не смогла оказать сопротивления младшей и более крупной женщине - 60-летняя учительница только пыталась убежать. Педагог забежала в холл, но та помчалась следом.

Представьте себе, насколько я лично была шокирована: прямо во время совещания с участием еще 6-ти работников открываются двери, и туда забегает учительница с криком: "Спасите! Меня бьют!". А сразу за ней влетает агрессивно настроенная преследовательница. Чтобы ее успокоить, пришлось вызвать и полицию и частную службу охраны, - добавила директор.

Сын женщины-домохозяйки - крепкий телосложением, крепче сверстников. Самоутверждаясь, он неоднократно издевался над физически более слабыми детьми. В инклюзивном классе, где учатся школьники с ограниченными физическими возможностями, такое поведение возмущало и учеников, и их семьи.

После многочисленных жалоб дирекция школы решила направить юного дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и перевода в школу именно для таких детей. Услышав об этом, мать сначала не пускала мальчика в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей, которую во всем винила. Еще и швырнула ее о дверь.

Скорую помощь в школу вызвали дважды - обе участницы конфликта. Но у учительницы определили травму грудной клетки (вероятно, от удара кулаком) и ситуационный невроз. Ей пришлось брать больничный из-за повышения давления. А вот после осмотра матери ученика оказалось, что никакой медицинской помощи и тем более госпитализации ей не нужна. Теперь слово - за полицией и управлением образования. Вахтер в школе есть, но нажать кнопку срочного вызова службы охраны она не успела.

В последнее время в Украине от буллинга страдают не только школьники, но и учителя. Недавно школьницы жестоко избили девочку и опубликовали видео в интернете.