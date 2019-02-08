Бразильский чемпион по смешанным боям ММА Вандерлей Силва решил отдать свой мозг ученым для исследования последствия влияния травм, пишет "News Ua".

Безусловно, эксперты получат мозг Силвы только после его смерти. Ветеран смешанных боев, который победил в 35 боях, в сови 42 года переживает множество проблем со здоровьем из-за постоянных ударов по голове. Он решил, что его тело может послужить будущим открытиям в лечении травм головы и снятии последствий от сотрясений у спортсменов.

"После смерти те, кто занимаются исследованиями мозга, получат мой. Это крайне важная область изучения", - считает боец, имеющий черный пояс в джиу-джитсу, муай-тай и дзюдо.

Ранее мы сообщали, что известный спортсмен захлебнулся во сне и умер.