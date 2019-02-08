НБУ розраховує на продовження співпраці з МВФ [ Редактировать ]
Національний банк розраховує на продовження плідної співпраці України з Міжнародним валютним фондом після закінчення чинної програми. Як повідомляється в січневому інфляційному звіті на сайті НБУ, упродовж наступних двох років Київ розраховує отримати від МВФ 6,5 мільярдів та 3 мільярди 200 мільйонів - від Євросоюзу та Світового банку.
Нагадаю, 18 грудня рада директорів Фонду затвердила нову програму фінансування для України - це 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Київ отримав майже півтора мільярда доларів через три дні.
Цього року очікується ще два транші на 2 мільярди 600 тисяч доларів.
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