Цього року очікується ще два транші

Національний банк розраховує на продовження плідної співпраці України з Міжнародним валютним фондом після закінчення чинної програми. Як повідомляється в січневому інфляційному звіті на сайті НБУ, упродовж наступних двох років Київ розраховує отримати від МВФ 6,5 мільярдів та 3 мільярди 200 мільйонів - від Євросоюзу та Світового банку.

Нагадаю, 18 грудня рада директорів Фонду затвердила нову програму фінансування для України - це 3 мільярди 900 мільйонів доларів. Київ отримав майже півтора мільярда доларів через три дні.

Цього року очікується ще два транші на 2 мільярди 600 тисяч доларів.