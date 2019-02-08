Кабмін повторно знизив норми споживання газу без лічильника, з 18 до 3,3 кубометра на людину. Відповідну постанову оприлюднили на Урядовому сайті.

До того ж в Кабміні пояснили, звідки взялись завищені суми в платіжках. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, проблеми виникли через законопроект про порядок встановлення лічильників: тоді Рада відтермінувала дату встановлення, ще на три роки і відкрила шлях до маніпуляції. Тож українцям суми в платіжках формували за недійсними, завищеними нормами споживання газу, а потім нараховували штрафи.

"Платіжки, які прийшли людям, внаслідок незаконного донарахування їм за газ, який вони споживають без лічильників на мільярди гривень. Подивимось на ту структуру заборгованості, яку мають сьогодні перед "Нафтогазом". Половина цієї заборгованості - це штрафи і пені, які "Нафтогаз" нарахував нашим людям", - заявив Андрій Рева, міністр соціальної політики України.