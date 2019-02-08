Відсторонення Уляни Супрун: Кабмін оскаржив рішення суду [ Редактировать ]
Кабінет міністрів України оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про відсторонення від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Розгляд цього клопотання на судовому засіданні призначено на 11 лютого. Варто додати, що на підтримку Супрун висловилися президент і прем'єр-міністр України, а також низка міжнародних партнерів.
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