ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти [ Редактировать ]
ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти, зареєструвавши ще двох. Таким чином, у виборчих списках - 44 претенденти.
Тепер до 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента. 8 березня - останній день, коли ЦВК повинна прийняти рішення щодо таких можливих заяв.
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