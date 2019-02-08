У ЦВК зареєстрували нових кандидатів у президенти

Хто не встиг, той запізнився. Документи для участі у виборчих перегонах подавати більше не можна. Опівночі сплив термін. Втім, заяву на реєстрацію вже подали аж 89 потенційних претендентів на головну посаду в країні