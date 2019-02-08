Групу автомобільних крадіїв затримано не Запоріжжі. Працювали зловмисники з розмахом. За кілька років встигли поцупити і перепродати не одну автівку. Усі подробиці у наших кореспондентів.

Євген уважно оглядає свій автомобіль, який стоїть біля райвідділку поліції. Каже: упізнав авто за особливими прикметами. Адже номери на машині - зовсім інші.

"Побита градом, крыша вся, крышка капота и крышка переднего капота".

Цю машину чоловік придбав напередодні нового року. Та невдовзі після свят - вийшов з будинку, а автівки - не побачив.

"Приехал домой, поставил машинку, зашел домой, занес пакеты, через минут 20 вышел, машины нету", - розповідає Євген Мішустін, власник автомобіля.

Авто Євгена, як і ось цей "Мерседес", котрий був у розшуку з 2016 року, правоохоронці знайшли в одному з гаражних кооперативів. Що з ними там відбувалося - правоохоронці не кажуть. Таємниця слідства. Єдине, що відомо - у складі банди, яка займалась викраденням автомобілів, було четверо людей. Усіх затримано.

"Наразі цей зловмисник та інші особи перевіряються на інші злочини. На ці злочини та інші злочини в межах території України. У зловмисника в рамках обшуку вилучено відмички. Крім цього, вилучено документи на інші автомобілі, які зараз також перевіряються на угон", - говорить Андрій Рибальченко, прес-секретар прокуратури Запорізької області.

Поки триває слідство, усі автомобілі у справі проходять як речові докази. То ж забрати своє авто Євген поки що не може. Каже: готовий почекати. Адже машина не лише знайшлася, а ще й перебуває під пильною охороною. І жартує - щойно віддадуть авто, поїде до церкви.

"Наверное да, надо-надо. Побрызгать водичкой, освятить как говориться. Не успел, не успел освятить ее", - жартує Євген Мішустін, власник автомобіля.

Скільки машин викрадено бандою за два роки з'ясовуть поліцейські. Та відповідальності крадіям не уникнути. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.