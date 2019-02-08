Послы Евросоюза предоставили председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по изменению газовой директивы. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из и в третьи страны. В заявлении говорится, что суть поправок заключается в том, что европейские нормы в сфере регулирования транспортировки газа будут распространяться на трансграничные газопроводы, пролегающими между странами ЕС и не входящими в Евросоюз.

В Совете ЕС ожидают, что это сделает нормативно-правовую базу Евросоюза более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.

Ранее Ангела Меркель сделала резкое заявление касательно строительства российского газопровода.