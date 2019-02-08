Девушка разбогатела благодаря весу в 200 кг [ Редактировать ]
Жительница Калифорнии 25-летняя Аманда Фей весит 200 килограммов и зарабатывает на этом деньги. Девушка публикует фото и видео, на которых она ест тако, гамбургеры и фрукты, пишет "Сегодня".
Американка относит себя к фидеристам - людям, которые восхваляют полноту тела. В 2016 году Фей познакомилась с фидером, который стал ее парнем. С тех пор она решила записывать контент для таких людей. Ежедневно Фей потребляет до 10 тысяч килокалорий и снимает видео своих приемов пищи. Девушка публикует их на многих ресурсах с оплатой за доступ от 10 до 50 долларов. А на контенте для взрослых Фей зарабатывает 100 долларов.
Today was fantastic, tonight was relaxing. 🥂 🍾
Публикация от 🍒 Amanda Faye 🍒 (@mamahorker)
Американка говорит, что пыталась худеть, но это не делает ее счастливой. Сейчас у Аманды Фей больше 52 тысяч подписчиков в Instagram.
Ранее мы писали, что девушка похудела на 70 кг.
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