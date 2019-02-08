Жительница Калифорнии 25-летняя Аманда Фей весит 200 килограммов и зарабатывает на этом деньги. Девушка публикует фото и видео, на которых она ест тако, гамбургеры и фрукты, пишет "Сегодня".

Американка относит себя к фидеристам - людям, которые восхваляют полноту тела. В 2016 году Фей познакомилась с фидером, который стал ее парнем. С тех пор она решила записывать контент для таких людей. Ежедневно Фей потребляет до 10 тысяч килокалорий и снимает видео своих приемов пищи. Девушка публикует их на многих ресурсах с оплатой за доступ от 10 до 50 долларов. А на контенте для взрослых Фей зарабатывает 100 долларов.

Американка говорит, что пыталась худеть, но это не делает ее счастливой. Сейчас у Аманды Фей больше 52 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее мы писали, что девушка похудела на 70 кг.