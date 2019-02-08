В голландском городе Арнем администрация зоопарка запустила беспилотник, чтобы сверху заснять жизнь и быт шимпанзе, обитающих в заведении. Однако это видимо не понравилось шимпанзе по кличке Туши, которая сбила дрон деревянной палкой.

Сотрудники зоопарка отметили, что летательный аппарат стоимостью две тысячи долларов, восстановлению не подлежит. Камера в результате падения не пострадала. Она продолжала работать и запечатлела, как обезьяны спустились с дерева и изучали поверженный дрон.

Когда страсти улеглись, работники зоопарка извлекли обломки летательного аппарата из вольера, а видеозапись крушения дрона разместили на YouTube.

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