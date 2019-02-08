В Первомайском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

7 февраля женщина обратилась за медицинской помощью в Городскую клиническую больницу №14 им. Гиршмана с жалобами на отек, покраснение и боли в области левого глаза. Больной провели оперативное вмешательство и удалили червя. Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории и определена как Dirofilaria repens.

Установлено, что женщина с августа 2018 года чувствовала отек и боль в области левого подчелюстного лимфоузла, позже отек переместился в область левого виска, где образовалась опухоль размером с горошину, которая периодически воспалялась и беспокоила больную.

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