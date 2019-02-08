В Харькове женщине достали из глаза червя [ Редактировать ]
В Первомайском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
7 февраля женщина обратилась за медицинской помощью в Городскую клиническую больницу №14 им. Гиршмана с жалобами на отек, покраснение и боли в области левого глаза. Больной провели оперативное вмешательство и удалили червя. Удаленная нематода исследована в бактериологической лаборатории и определена как Dirofilaria repens.
Установлено, что женщина с августа 2018 года чувствовала отек и боль в области левого подчелюстного лимфоузла, позже отек переместился в область левого виска, где образовалась опухоль размером с горошину, которая периодически воспалялась и беспокоила больную.
Читайте также, девушка нашла в носу кольцо спустя 12 лет после пропажи.
по теме
Заболеваемость гриппом превысила эпидпорог
Показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тыс. населения
Во Львове младенцы заразились корью сразу после рождения
Двоих младенцев, которые заболели корью в начале января, уже выписали из больницы
Шокирующие данные: сколько украинцев гибнут из-за врачей
В Украине из-за ошибок врачей умирает в три раза больше людей, чем в ДТП
В Украине запретили популярное лекарство от кашля
В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства
Врач назвал эффективный способ борьбы с простудой
Известный хирург И. Щеглов, который занимался лечением раненых солдат во время Второй мировой войны, рассказал как побороть простуду