Чи є шанси у Уляни Супрун втриматися на посаді?

Чи є шанси у Уляни Супрун втриматися на посаді? Про це в ефірі "Подробиці тижня" розповів народний депутат Ігор Попов.

- Ваш прогноз - Супрун збереже контроль над міністерством чи ні?

- Збереже. Буде вона виконуючим обов'язки до кінця президентської кампанії точно. Якщо сьогодні її внести до парламенту, голосів за її призначення не буде. Єдиний шанс - це провести звіт про те, як проходить реформа, відповісти детально на всі запитання по недопроцюваннях, по скаргах на проведення реформи, пообіцяти це все виправити і дати чесні відповіді щодо громадянства.