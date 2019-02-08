Відсторонення Супрун: народний депутат прокоментував рішення суду [ Редактировать ]
Чи є шанси у Уляни Супрун втриматися на посаді? Про це в ефірі "Подробиці тижня" розповів народний депутат Ігор Попов.
- Ваш прогноз - Супрун збереже контроль над міністерством чи ні?
- Збереже. Буде вона виконуючим обов'язки до кінця президентської кампанії точно. Якщо сьогодні її внести до парламенту, голосів за її призначення не буде. Єдиний шанс - це провести звіт про те, як проходить реформа, відповісти детально на всі запитання по недопроцюваннях, по скаргах на проведення реформи, пообіцяти це все виправити і дати чесні відповіді щодо громадянства.
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