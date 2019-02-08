Блокування трибун та скандали у кулуарах: як пройшов перший тиждень десятої сесії Верховнгої Ради? [ Редактировать ]
Нарешті видався справді насичений та емоційний політичний тиждень. Було усе - Уляну Супрун відсторонили, трибуну блокували, у зраді один одного звинувачували, навіть Конституцію встигли дописати.
При чому дуже помітно - політики здатні мобілізуватися лише тоді, коли бачать чітку передвиборчу вигоду. А якщо вигоди немає - вони просто, як то кажуть, зникають з радарів. Чи буде так і до виборів? Розбиралася моя колега Катерина Лисенко.
Цю сесію традиційно відкривали у нетрадиційно порожній залі. Про свої депутатські обов'язки згадала лише половина обранців. Хоча нова сесія точно стане особливою - з президентськими перегонами.
"Хочу сказати, що вибори виборами, але життя країни потребує щоденних рішень", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Під куполом вже пахне виборами та агітацією. Партійні гасла - в кожному виступі. А трибуна стала місцем стратегічним.
"Де людям взяти гроші, щоб платить ваші космічні платіжки? Наша фракція блокує парламентську трибуну", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
"Якщо колеги не хочуть працювати, то змусити ми нікого не можемо", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
Уже за два дні претендентів на блокування побільшало. Хто перший - той і встиг. Блок Петра Порошенка окуповує головний мікрофон і стає на сторожі президентського крісла. І вочевидь, так буде й надалі, під час ключових законопроектів.
А ще - тут все ж шукатимуть компроміс, аби остаточно не зупинити роботу. Як сталося з радикалами, коли спікеру довелося піти на поступки у тарифних вимогах.
"Ми домовились створити спільну, з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
"Політика, яку проводить нинішня влада - це фактично політика бідності, залежності, і пограбунку людей, ми не дамо парламенту мовчати, коли граблять людей, і треба було тиждень блокувати трибуну, щоб змусити погодитись на наші вимоги", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
Вільна трибуна і мирна зала були потрібні для головного голосування - за зміни до Конституції. З ініціативи президента нардепи мали остаточно закріпити курс України на ЄС та НАТО.
"Сьогодні історичний день, коли в Конституції України буде закріплено як зовнішньо-політичні орієнтири руху країни до ЄС, рух України до північно-атлантичного альянсу. Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку, безпеку не лише військову, не лише зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулиці, захист конституційний прав і свобод", - заявив Петро Порошенко, президент України.
І хоча з легким скепсисом та багатьма "але" - депутати все ж підтримали президентську ініціативу.
"Голосуючи за НАТО та ЄС - голосуємо не за президента, або проти нього, ми голосуємо за Україну, бо курс держави не повинен залежати від того, хто при владі", - заявила Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
"Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ, чому? А тому що дій ніяких немає", - говорить Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".
"Безумовно - наша мета - це членство в ЄС, так само і в військовому платі самотніми ми бути не можемо, ми мусимо бути обов'язково частиною НАТО, але в той же час - дуже дивно, що це питання піднімається всього за 50 днів до виборів, 5 років часу на це не було. І можу сказати, що стандарти ЄС та НАТО - це в тому числі чесні вибори, і тому треба, або реально слідувати цим цінностям, і країну вести в ЄС та НАТО, в першу чергу перебудовуючи все наше життя", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".
"334 голоси "за" - конституційна більшість. Основний закон - доповнено".
"Це не означає, що ми завтра вступаємо до ЄС та НАТО, ми вибираємо і чітко зафіксовуємо напрям. Нам потрібно буде далі продовжувати ту роботу, яку ми робили, той курс, який ми взяли з 2014 року на європейську і євроатлантичну інтеграцію", - говорить Володимир Ар'єв, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
"Проголосували суто політичну декларацію, яка не буде мати жодного практичного наслідку для країни, окрім того, що парламент втягнули в передвиборчі перегони діючого президента. Інших аргументів немає, тому що ані в НАТО, ані в ЄС - є чіткий сигнал, що з таким рівнем корупції, яка є візитною карткою сьогоднішнього режиму, з військовим конфліктом на сході - перспектив прийняття сьогодні немає. окрім того, це питання, яке розколює країну, тому що приблизно 50% населення не хоче вступу країни в НАТО", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа-За життя".
Зрештою, це голосування стало єдиним важливим у перший робочий тиждень нової сесії. Далі - у депутатів 2 тижні перерви. Робота в округах, де зараз розгортаються чергові війни - за чистоту передвиборної кампанії. Вже зараз політсили звинувачують одна одну в порушеннях.
"Зараз це виявлено по 6 областях. Масові факти спроб заключення, так званих, контрактів на агітацію, де прямо пропонується і оголошуються суми грошей від 1000 до 1500 гривень за, так звану, агітацію - це порушення закону", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".
"Мені здається, що ці питання інспірують ті, в кого не зростає рейтинг, або падає. І єдиний спосіб його підняти - це атакувати того кандидата, в якого рейтинг росте", - говорить Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
Як варіант - уряд планує посилити відповідальність за порушення під час кампанії.
Та чи візьмуться депутати за цей законопроект - під питанням. Оскільки перед виборами порядок денний традиційно наповнюють більш іміджевими ініціативами.
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