Продовжуємо аналізувати політичний тиждень. Тепер - з Юрієм Бойком, засновником "Опозиційної платформи - За життя".

"Ви голосували проти внесення змін до Конституції щодо ЄС і НАТО. Чим мотивуєте таке рішення?"

"Прежде всего, тем, что подобные резкие изменения внешнего политического курса, а до этого я считаю, что мы являемся внеблоковой страной, согласно декларации Независимости, принятой в 1991 году; так вот такие резкие изменения могут быть приняты только на основе референдума, и высказывании позиции всего народа Украины, а не парламента, который пользуется доверием аж 4% украинцев. И это была чисто предвыборная компания действующего президента; при чем без всяких практических результатов, поскольку никто нас ни в НАТО, ни в ЕС не возьмет; и был абсолютно четкий сигнал и с одной, и с другой стороны - и с НАТО и с ЕС. Потому что с таким уровнем коррупции, отсутствием верховенства права, с такой ситуацией, политическим кризисом в стране, конфликтом на Востоке - ни о каком членстве в НАТО речи нет", - відповів Юрій Бойко.

"Експерти кажуть, що цей тиждень у Раді може стати взагалі останнім до виборів, коли депутати змогли зібрати більшість голосів за щось помітне. Як ви оцінюєте настрої в залі? Депутати зацікавлені в чомусь, окрім виборів?"

"На этой неделе было принято 4 закона и три постановления Верховной Рады - то есть абсолютно ничего за всю неделю. Парламент вообще уже 4 года демонстрирует полную оторванность от людей, от украинцев, от их нужд; и поэтому ему доверяет аж 4 % граждан Украины. И вот эту тенденцию он и продолжает дальше. Я думаю, что будет дальше только политические декларации, только какие-то предвыборные вещи; а реальных вопросов связанных с тарифами, повышение социальной защитой, увеличением пенсий, поддержка отечественного производителя - этого не будет. Потому что этим надо заниматься, это надо изучать, это надо эксперты, надо дискуссии, а проще вот так вот проголосовать, что-то там прокричать в очередной раз, и засудить , вот и весь патриотизм".

"До виборів президента ще майже два місяці, а можливі фальсифікації та підкуп виборців уже стали однією з топових тем. За вашою оцінкою, чи справді вибори можуть бути нечесними? І наскільки серйозним може бути тиск правоохоронних органів на опонентів влади?"

"Я считаю, что во-первых попытки фальсификации, которые мы видим и подготовки - это очень опасное явление для нашей страны. Потому что общество в таком состоянии, что даже попытка фальсификации может привести к непредсказуемому сценарию: вплоть до распада страны. И надо обязательно всем политикам понимать свою ответственность и не допускать попыток подкупа. То, что сегодня мы получаем сигналы с места: подписание каких-то социальных контрактов, просто раздача по 1000 гривен по домам, ходят раздают, таких сигналов очень много. Мы суммируем информацию и передаем в правоохранительные органы, и я думаю, что реакция будет потому, что все уже поняли, на сколько хрупкая ситуация, и на сколько надо четно провести выборы, чтобы люди восприняли свой выбор - чтобы их не обманули, и не было очередного переворота".

"На вашу думку, чим закінчиться історія з Супрун? Вона повернеться до виконання обов'язків міністра? Взагалі, яким ви бачите вихід з цієї ситуації?"

"Я думаю, что будут тянуть эту ситуацию, никто ее не уволит потому, что страна находится под внешним управлением. А и.о. министра госпожа Супрун - один из звеньев этого управления, в том числе и "Нефтегаз", и она, они все управляют извне. То, что прямое нарушение закона, когда гражданка другой страны занимает пост государственного служащего, и это противоречит Конституции закону - на это все наплевали. Мы еще 2 года назад зарегистрировали постановление 6242 о ее отстранении от должности; его не вносили в парламент потому, что понимали, что могут проголосовать за него; что говорить внешним управленцам, и президенту, и премьер-министру. Поэтому ее будут держать, она будет на своей работе; она будет и дальше гробить отечественную медицину под лозунгом "псеводореформ", страна будет страдать. Я даже стесняюсь повторить в эфире те эпитеты, которыми награждают этого руководителя простые люди в городах и селах, когда с ними встречаемся. Они сами заводят разговор о так называемой медицинской реформе, и вообще о состоянии медицины в стране".

"Наступного тижня буде вже четверта річниця підписання другої Мінської угоди. Проте, навіть базові пункти про припинення вогню та звільнення полонених ще й досі не виконані. Чи вірите ви, що "Мінськ" ще може бути реалізований?"

"Во-первых, я хочу сказать, что подписание Минского протокола сыграло очень важную роль в остановке массовых трагедий, остановке активной фазы военного конфликта; и открыло путь политическому диалогу, политическому урегулированию, возврата территорий и людей в Украину. И то, что этот процесс заблокирован - это прежде всего вина и парламента потому, что парламент не сделал ни одного шага для того, чтобы пойти политическим путем, найти компромисс, а такой конфликт без компромисса не решить, и оставить войну - чего хотят все люди в стране. Я считаю, что минский процесс должен продолжаться; он должен быть: понятно сроки ушли, понятно надо менять этот протокол, поскольку изменились обстоятельства, но как база урегулирования войны, как база возвращений территорий и людей в страну он должен проходить".