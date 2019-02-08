Їх не витримують ні легкові машини, ні вантажівки

Що не дорога, то колекція ям - різних розмірів та форм! Асфальт в Україні вже традиційно сходить разом зі снігом. Як довго наші шляхи будуть пеклом для водіїв? І хто має платити за вбиті на бездоріжжі машини? Розбиралася Галина Якушко.

Їх не витримують ні легкові машини, ні вантажівки. Через них закипають двигуни і нерви.

Їм навіть присвячують мітинги.

"Нам треба нормальний адекватний проїзд, не щоби ми робили аварії".

Українські ями цього тижня, одразу після відлиги - головна причина зіпсованих шин та настрою водіїв.

"Робіть шось. Я розумію, що ви пересуваєтеся на "Шкоді", але в людей "Мерседеси", "Лексуси" шикарі машини. Шкода просто".

Служба автомобільних доріг Ужгорода. Біля будівлі - кілька десятків автомобілістів. Шляхи в області стали непроїзними. Запальні водії вимагають ремонту.

"Облити вас бензином і кинути в вас спічку!"

Траса Мукачеве-Рогатин. Не дорога - екстрим-випробування. Оминути яму можуть лише віртуози дрифту. Закарпатець Іван Бабинець їхав у Мукачеве, а приїхав сюди. На шиномонтаж.

"Всьо проблема в дорогах, нема доріг у нас".

Раніше автобус з Ужгорода в Рахів їздив щотридцять хвилин, зараз на нього чекають годинами. А все тому, що перевізники сходять з небезпечного маршруту.

"Ніхто не хоче їхати, ніхто з водіїів їхати не хоче. Ужас не дорога".

І така ситуація по всій Україні. Ось траса Н-14, між Кропивницьким та Миколаєвом. Її ще називають дорога смерті. Колеса тут гублять не лише легковики, а навіть фури.

"Ями в коліно. Їхать невозможно. Легковою можна якось вибрать собі малєнькой, проїхать между малєнькими ямками, а цьою - невозможно. Отбивали і буфера, і кальоса одламували", - розповідає Олексій, водій.

Ремонту ця траса чекає не один рік. Дійшло до того, що на ділянці в Єланецькому районі у грудні автовласники позасипали найбільші ями за власний кошт і власними силами.

"В порядок привели наскільки змогли. Хлопці молодці, але ж воно врємєнно, не держиться. Треба капітальний ремонт", - говорить Олександр, водій.

Щороку один і той самий бородатий анекдот: українські дороги знову зійшли разом зі снігом. А за ними - в небуття пішли сотні дисків та коліс.

"У його рідному Львові ось такі вулиці. Прошу дуже, машини тут заледве проїжають, при чому це не є бокова дорога, це є транспортна розв'язка. Вулиця Луганська".

Траса Одеса-Київ. На узбіччі - поліцейські та дорожники. Огранізовують об'їзд. Під їхньою охороною метрова яма! Через яку в аварію потрапили одразу 11 авто!

З громадським активістом та засновником сайту про ДТП - Владиславом Антоновим їдемо на інспекцію доріг Києва. Аби скласти таку собі мапу найбільш дірявих та аварійних шляхів.

"Самі погані ділянки це шляхопроводи Києва, це Шулявський шляхопровід, Жулянський шляхопровід, шляхопровід біля Петрівки або Почайної, вулиця Богатирська. Там були ями глубиною 15-20 см".

Менш ніж за півгодини знаходимо автівку без коліс.

"Стоїть на нормальній ділянці дороги, але скоріш за все він десь їхав влетів в якусь яму може і просто автівка зіпсувалася вже він на цій ділянці нормальній втратив колеса", - припускає Владислав Антонов, громадський активіст.

Незалатані ями - кожні півсотні метрів. І така смуга перешкод - прямий шлях до ДТП.

"Коли людина, наприклад, врізається у відбійник, врізається в бордюр, або навіть в стовп ну через те, що бачить яму якусь".

Та найбільше жахіття на дорогах починається з настанням темряви, бо розгледіти ями стає важче, тож аварії трапляються на 30% частіше.

"Отакая вот дирочка. От раз, От два. Диск вроде - как целій. і второє колєсо".

Олександр повертався додому ввечері Житомирською трасою. Їхав за вантажівкою. Та - з легкістю пролетіла величезну яму, а от англійський позашляховик хлопця випробування українськими дорогами не пройшов.

Далі - звичайний сценарій: кілька годин очікування на дорозі, евакуатор - і шиномонтаж. Дорогі колеса - довелося викинути на смітник. Яма влетіла Олександру в 5 тисяч гривень. З дорожниками чоловік навіть хотів судитися.

"Оказалось, что для того чтобы выиграть какой-то суд. Во-первых, надо точные замеры сделать. Правильно составить протокол и понимаешь если что-то там неправильно напишешь - потеряю кучу времени, заплачу за простой евакуатора. Пришел к выводу, что нужно собираться и ехать к себе домой", - говорить Олександр Георгіца, водій позашляховика.

І правильно зробив, кажуть ось тут - в "Укравтодорі". Мовляв, судитися з ними за зіпсовані шини - марна річ. Бо виявляється, їхня контора - занадто бідна.

"Судебные иски были их не много, но в данном случаи "Укравтодор" аппелирует к тому, что государственный бюджет не был профинансирован в достаточном количестве, чтоб отремонтировать все дороги - то есть крайним "Укравтодор" в этом процессе не является, это не наша вина. Вина в том, что дороги недофинансируют", - пояснює Олександр Кава, радник голови Держагентства автомобільних доріг України.

Хоча дороги все-таки фінансують. Причому кожен автомобіліст! 6 гривень. Саме така ціна акцизу на літр популярного А-95. Із них на дороги йде 4,5 гривні. Рахуємо далі: припустимо, середній бак вміщає 40 літрів бензину. Виходить - за одну заправку на латання ям ми віддаємо майже двісті гривень.

Крім того, гроші беруть і при купівлі машини. Формула проста. Об'єм двигуна множать на вік машини. Далі - множать ще на 75 євро, якщо дизельне авто, і на 50 євро - якщо бензинове. І ця сума - теж іде на ремонт. А ще дорожній збір закладено у вартість деталей для машин.

За минулий рік у Дорожній фонд надійшло близько п'ятдесяти мільярдів гривень. Але щоб привести до ладу наші дороги, потрібно - у 20 разів більше! Тобто трильйон гривень.

"Без денег ремонта не бывает".

Та поки що грошей немає. І дороги хоч і ремонтують, але це - крапля в морі бездоріжжя! Тож наші водії й надалі удосконалюватимуть навички екстремального водіння.

Новий рік, Різдво та день народження. Це - єдині вихідні за останній час у шиномонтажника Дениса.

"Новая резина, видите какой протектор у нее, а ему уже все. От человек разрубал ее видите. На яме, где именно я не знаю, но на яме новую резину он разрубал", - каже Денис Фонарьов, власник шиномонтажу.

Працівники СТО - мабуть, єдині, хто у виграші від українських доріг. Хоча й не з власної волі. А ще - працівники "Автодору". Які з власної волі - через сито ям і дір просіюють державний бюджет.