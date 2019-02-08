Монетизація субсидій: чи можуть борги по комуналці збільшитися? [ Редактировать ]
Однак досі без відповідей кілька важливих питань. По-перше, про заборгованість по сплаті за комунальні послуги. Сума боргу постійно зростає - вже наближається до 60 мільярдів гривень. І після того, як люди почнуть отримувати гроші на руки, може зрости ще більше.
Друге питання - про справедливість системи субсидій. Статистика свідчить, що задовольняють далеко не всі заявки на субсидії. Приміром, у 18 році заявок було більше 7 мільйонів, а виплати отримали - менше 4 мільйонів сімей. Тобто система скерована на обмеження кола субсидіантів.
А отже, може спровокувати значну соціальну напругу - коли виявиться, що хтось буде отримувати півтори тисячі гривень щомісячно, а хтось - залишиться сам на сам з непідйомними рахунками. Подивимось, як влада буде вирішувати ці проблеми.
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