Монетизація субсидій спрямована на подолання бідності - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Нарешті визначена дата, коли українці почнуть отримувати субсидії грошима на руки. Президент України пообіцяв виплати вже з 4 березня. Конкретний порядок монетизації затвердив Кабмін.
Нагадаю, що загальний обсяг таких видатків - 6 мільярдів гривень щомісячно. В середньому люди одержать по півтори тисячі гривень. Усіх, хто має право на субсидію у готівковій формі, повинні поінформувати про надходження грошей.
"Після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі монетизація субсидій спрямована і на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують рівень їх соціального захисту", - заявив Петро Порошенко, президент України.
"Це історичний крок, дуже важливий крок, коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері і дуже важко було проконтролювати наскільки вони ефективно використовуються, наскільки адресно ми доходимо до тієї людини, яка потребує цю допомогу і тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і витратили їх на оплату житлово-комунальних послуг", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Монетизація субсидій: українці зможуть отримати державну допомогу грошима - Петро Порошенко
Петро Порошенко закликав Уряд якнайшвидше розпочати процес монетизації субсидій
Субсидии в Украине: сколько людей получат деньги наличными
Министр подчеркнул, что субсидии получат те, "кто не обманывает государство"
Уряд виділив 55 мільярдів на ремонт українських доріг - Володимир Гройсман
Аби не витрачати державні кошти на ремонт неякісно покладеного асфальту - майже рік, як в Україні затвердили нові правила підписання договору із підрядником
Медреформи в Україні: Кабмін підтримав Уляну Супрун
Уряд не збирається зупиняти медичну реформу і підтримує Уляну Супрун, - про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив Володимир Гройсман
Субсидии в Украине: у кого заберут выплаты
Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Кабмин изменил срок неуплаты за коммуналку, после которого у украинцев заберут субсидию