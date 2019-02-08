Нарешті визначена дата, коли українці почнуть отримувати субсидії грошима на руки. Президент України пообіцяв виплати вже з 4 березня. Конкретний порядок монетизації затвердив Кабмін.

Нагадаю, що загальний обсяг таких видатків - 6 мільярдів гривень щомісячно. В середньому люди одержать по півтори тисячі гривень. Усіх, хто має право на субсидію у готівковій формі, повинні поінформувати про надходження грошей.

"Після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі монетизація субсидій спрямована і на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують рівень їх соціального захисту", - заявив Петро Порошенко, президент України.

"Це історичний крок, дуже важливий крок, коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері і дуже важко було проконтролювати наскільки вони ефективно використовуються, наскільки адресно ми доходимо до тієї людини, яка потребує цю допомогу і тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і витратили їх на оплату житлово-комунальних послуг", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.