Смертельна ДТП у Харкові: винуватцям загрожує до 10 років ув'язнення [ Редактировать ]
У Харкові триває судова епопея у справі Зайцевої та Дронова. Та цього тижня прокурори попросили покарання для підозрюваних смертельної аварії. На скільки можуть сісти винуватці? Знає Світлана Шекера.
У справі Зайцевої, через півтора року після аварії і цілого року судовго розгляду, дійшли нарешті до дебатів. Прокурори оголосили: обом водіям - Олені Зайцевій та Геннадію Дронову - просять по 10 років ув'язнення.
"Сторона обвинувачення вважає, що ніякі пом'якшуючі обставини і дані щодо особи обвинувачених не можуть знизити ступінь тяжкості вчиненого злочину. Тому обвинуваченим слід призначити максимальне покарання, передбачене санкцією ч 3 ст 286 ККУ", - говорить Валерій Бухан, прокурор.
І хоча ця справа - стала однією з найрезонансніших в Україні, і її деталі відомі. Я все ж нагадаю деякі з них. Отже, все почалося 18 жовтня 2017. Олена Зайцева за кермом "Лексуса", на великій швидкості, попередньо - більше ста кілометрів на годину на червоне світло виїхала на перехрестя в центрі Харкова. Там зіткнулася з "Фольксвагеном", який рушив на жовтий - з іншого боку. Після удару "Лексус" Зайцевої влетів в людей на тротуарі. Шестеро пішоходів - загинули. Стільки ж - зазнали тяжких травм.
Прокурори одразу заявили: в організмі Зайцевої знайшли опіати. Втім, які саме і скільки - встановити так і не вдалося. Начебто для остаточного аналізу забракло матеріалу. До того ж почалася дивна історія з наркологом Оленою Федірко. Вона несподівано звільнилася з роботи і загадково зникла. Її шукали з липня. І зрештою знайшли - нещодавно за містом, на дачі.
Втім, її свідчення в суді нічого конкретного не додали. Хоча саме це могло б стати обтяжуючою обставиною. Бо пом'якшувальні бонуси у Зайцевої вже є: щире каяття та гроші, заплачені потерпілим.
по теме
Смертельное ДТП в Харькове: суд назначил дебаты
Судья пришел к выводу, что адвокат не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, вызывающих обоснованное сомнение в объективности и беспристрастности судебных экспертов
Олену Зайцеву та Геннадія Дронова залишили у СІЗО до квітня
Олена Зайцева та Геннадій Дронов - винуватці смертельної ДТП у Харкові пробудуть у СІЗО до 4 квітня. Напередодні суд задовольнив клопотання прокуратури - продовжити арешт іще на два місяці
Смертельное ДТП с Зайцевой: суд вынес новое решение
В среду, 6 февраля, суд вынес новое решение по делу о смертельном ДТП в Харькове
Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле появились новые детали
До начала запланированных дебатов по делу адвокат Перепелица заявил отвод судье Попрасу, ссылаясь на его предвзятость и необъективность
У Канаді з рейок зійшов потяг: загинули люди
У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг