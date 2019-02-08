У Харкові триває судова епопея у справі Зайцевої та Дронова. Та цього тижня прокурори попросили покарання для підозрюваних смертельної аварії. На скільки можуть сісти винуватці? Знає Світлана Шекера.

У справі Зайцевої, через півтора року після аварії і цілого року судовго розгляду, дійшли нарешті до дебатів. Прокурори оголосили: обом водіям - Олені Зайцевій та Геннадію Дронову - просять по 10 років ув'язнення.

"Сторона обвинувачення вважає, що ніякі пом'якшуючі обставини і дані щодо особи обвинувачених не можуть знизити ступінь тяжкості вчиненого злочину. Тому обвинуваченим слід призначити максимальне покарання, передбачене санкцією ч 3 ст 286 ККУ", - говорить Валерій Бухан, прокурор.

І хоча ця справа - стала однією з найрезонансніших в Україні, і її деталі відомі. Я все ж нагадаю деякі з них. Отже, все почалося 18 жовтня 2017. Олена Зайцева за кермом "Лексуса", на великій швидкості, попередньо - більше ста кілометрів на годину на червоне світло виїхала на перехрестя в центрі Харкова. Там зіткнулася з "Фольксвагеном", який рушив на жовтий - з іншого боку. Після удару "Лексус" Зайцевої влетів в людей на тротуарі. Шестеро пішоходів - загинули. Стільки ж - зазнали тяжких травм.

Прокурори одразу заявили: в організмі Зайцевої знайшли опіати. Втім, які саме і скільки - встановити так і не вдалося. Начебто для остаточного аналізу забракло матеріалу. До того ж почалася дивна історія з наркологом Оленою Федірко. Вона несподівано звільнилася з роботи і загадково зникла. Її шукали з липня. І зрештою знайшли - нещодавно за містом, на дачі.

Втім, її свідчення в суді нічого конкретного не додали. Хоча саме це могло б стати обтяжуючою обставиною. Бо пом'якшувальні бонуси у Зайцевої вже є: щире каяття та гроші, заплачені потерпілим.