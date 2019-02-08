Артем Ситник відзвітував про роботу НАБУ [ Редактировать ]
Цікаво, що саме сьогодні Артем Ситник відзвітував про роботу НАБУ. Каже: Бюро виконало своє завдання у 176 справах.
Мовляв, гучних вироків немає тому, що НАБУ вже передало естафету Антикорупційній прокуратурі та судам. А ось вже там проблеми.
Причому, як зазначив Ситник, більшість схем, розслідуванням яких займались детективи, стосуються саме державних підприємств.
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