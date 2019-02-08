Бюро виконало своє завдання у 176 справах

Цікаво, що саме сьогодні Артем Ситник відзвітував про роботу НАБУ. Каже: Бюро виконало своє завдання у 176 справах.

Мовляв, гучних вироків немає тому, що НАБУ вже передало естафету Антикорупційній прокуратурі та судам. А ось вже там проблеми.

Причому, як зазначив Ситник, більшість схем, розслідуванням яких займались детективи, стосуються саме державних підприємств.