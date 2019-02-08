Слідчі НАБУ провели обшуки в головному офісі "Аграрного Фонду". В рамках кримінального провадження щодо розтрати державних грошей.

Уже другий день робота найбільшого аграрного підприємства заблокована. Працівників вивели з приміщення та заборонили заходити до будівлі. У НАБУ пояснюють: розслідують закупівлю та перевезення мін-добрив за завищеною ціною. Слідчі вилучають документи у примусовому порядку. Хоча в "Аграрному Фонді" стверджують, що обшуки - безпідставні. Бо вони вже надали всі необхідні папери - на вимогу суду. Тому на держпідприємстві це вважають тиском.

"Надали постанову слідчого судді Солом'янського суду про проведення обшуку з метою вилучення документів, які, зі слів співробітників НАБУ - їм потрібні для розслідування у кримінальній справі. Кримінальне переслідування нашого підприємства вже продовжується майже три роки. Це вже друга кримінальна справа, яку вони порушили", - говорить Микола Зубарєв, виконавчий директор ПАТ "Аграрний Фонд".

"Ми, в принципі, повністю взаємодіємо з працівниками "Аграрного Фонду". Йде проста технічна робота, тому що об'єм документів дуже великий. Нами розслідується кримінальне провадження за фактом можливого придбання мінеральних добрив за завищеною ціною", - говорить Іван Смілий, детектив Національного Антикорупційного Бюро.