Перемир'ю - хоч і умовному - на Донбасі настав кінець. Бойовики стріляють по всій лінії фронту. Нині під Авдіївкою один військовий загинув, двоє - поранені. Наш Ігор Левенок працює в зоні бойових дій вже третій тиждень поспіль. Сьогодні він побував і на наших передових позиціях на Донеччині, які розташовані впритул до ворога. І в Луганській області - у розвідників. Далі - оперативний матеріал нашого воєнкора.

Район Авдіївки. Все довкола оповив густий туман. Ворог раз-по-раз розсікає імлу кулеметними чергами. Кидає гранати. Відкриту ділянку до армійських позицій долаємо перебіжками.

Бійці в окопах. У повітрі висить напруга. Найманці по такій погоді часто роблять вилазки й нападають на опорні пункти наших армійців.

"Закидують нас гранатами, есть возможность, виходить їхня ДРГ і підкидають нам. Востаннє це було позавчора", - говорить Антон, військовослужбовець Збройних сил України.

"Туман, видимости ноль, пятьдесят метров и больше ничего и под ногами не видишь. Если противник выйдет, то это на видимый ножевой контакт. То есть придется уже лоб в лоб с ним. Не допускать, чтобы он подошел на такое расстояние", - говорить позивний "Ад'ютант", військовослужбовець Збройних сил України.

З боку окупантів знову полетіли кулі та гранати. Знахабнілим бойовикам армійці дають відповідь. Ми покидаємо позиції, і вже за кілька хвилин по тому там зав'язується бій.

"Пригнись! Это пошел длинный бой, позиция контактом столкнулась с противником в районе балки".

Бойові зіткнення та обстріли з важкої зброї. Новорічно-різдвяне відносне затишшя на фронті закінчилося.

Авдіївська "промка". Пекельне місце. Ніч зазвичай тут минає під гуркіт бойовища. Бійців і нашу знімальну групу на позиції проводжає військовий капелан.

"Читають коротеньку молитву, мають змогу написали коротеньку записку за здоров'я рідних, близьких і ми молимося", - говорить Ієромонах Феофан, військовий капелан.

Наші окопи і бліндажі - тут усе близько. Ворог теж. Солдати кажуть: один необережний крок, і для нього ти вже мішень.

Солдати розповідають, не лише вночі, а й удень тут було гаряче. Бій тривав до темна. Хлопці кажуть: усе частіше окупанти б'ють із важкої артилерії.

"По звуку стодвадцатка явно, вчера или позавчора они плотно утюжили кого-то", - говорить позивний "Каспер", військовослужбовець Збройних сил України.

Зараз найманці трохи притихли. І є змога бодай поспілкуватися з бійцями.

"Ну шо у нас тут, расстояния подходят на пятьдесят сто метров. Вони нижче стоять і сюди можуть попасти. Іменно по нам. В любой момент дня и ночи тут может закрутиться, да".

Підтвердження цих слів довго чекати не довелося.

Ось так воно все і починається. Раптово. Ну була ж тиша. "Вылезет покошмарит нас и залезет".

Активізацію супротивника фіксують і в штабі Об'єднаних сил. Майже щодня армійці повідомляють про ворожі обстріли із заборонених калібрів. Командувач Сергій Наєв каже: біля східного кордону України росіяни у півтора рази збільшили угрупування військ. На Донбасі окупанти шукають слабкі місця в обороні українців.

"Зазначені підрозділи ворожі вони можуть застосовувати на Донецькому, а також на Маріупольському напрямку. Дійсно це є загроза. Але ми про цю загрозу знаємо. Передбачаємо дії ворога і постійно тренуємо наші сили на тих напрямках, де ворог може застосувати свої посилені підрозділи", - говорить Сергій Наєв, командуючий Об'єднаними силами.

Коли ворог не дотримується жодних угод, тут вже не до дипломатії.

"Ворог отримує адекватну відповідь з тої самої зброї, якою він намагається вести вогонь проти воїнів Об'єднаних сил".

Ось відео одного з армійських підрозділів. Днями українські вояки знищили ворожу техніку, яка обстрілювала наші позиції.

"Один был "Камаз" с ЗУ и один был "Камаз с ЗУ четыреста метров левее. По нашей информации, лично то, что мы видели это один двести. По развединформации с наших источников у них там три двухсотих", - каже Кирило, військовослужбовець Збройних сил України.

Наша розвідка повідомляє тільки за тиждень, що минає у супротивника понад десяток убитих бійців. Це і є гідна відсіч.