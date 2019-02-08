Невтішні новини про виконання держбюджету. Стартували з проблемами! Про це повідомив Віктор Пинзеник, відомий фінансист, який завжди дуже прискіпливо спостерігає за роботою уряду.

Доходи бюджету у цьому січні - менше, ніж у січні минулого року аж на 14%. І це при тому, що за планом - навпаки, мало бути збільшення доходів на 11%. Панікувати поки зарано. Але якщо тенденція збережеться, то виконання держбюджету дійсно буде під великим питанням.

Проте, вже можна сказати, які статті видатків точно не постраждають. Один з таких стратегічних напрямків - реформа поліції - має також і фінансову складову. В цьому році поліціанти отримали новий мотиваційний пакет. Чому це важливо? Давайте подивимось.

Усі вулиці свого рідного міста він знає напам'ять. Андрій вже четвертий рік працює патрульним у Черкасах. За кожну зміну разом із напарником Максимом приймає до двох десятків викликів.

"Добрий день! Патрульна поліція Черкас, лейтенант Гулий".

Черговий виїзд. Поліцію викликала ця жінка. Каже: квартирант відмовляється платити за оренду.

"Мені надо платить їм там іногда. Беру осьо. Два місяці був інфаркт, нікого не брала. - Ну поговорите, жена хочет поговорить. - Нащо мені говорить?"

Чоловік поводиться спокійно. Коротка бесіда - і нечесного винаймача змушують написати розписку - зобов'язання повернути гроші протягом місяця. Справу зроблено.

"Часто бувають такі виклики що люди звертаються до патрульної поліції і не знають як вирішити ситуацію - Як третейські судді? - Так".

Та легко буває не завжди. У серпні 15 Андрій разом із сотнями інших правоохоронців чергували біля Верховної Ради.

Один із протестувальників тоді кинув у натовп бойову гранату. Загинули четверо Нацгвардійців. Андрій ледве залишився живим.

"Поранення гранати в ліве стегно - осколкове поранення, мені проводили операцію осколок так і не остали, я дальше з ним живу. Держава виплатила компенсацію, стараються, намагаються захистити законом поліцейських. Був нагороджений наградою від міністра внутрішніх справ". - говорить Андрій Майданник, поліцейський Управління патрульної поліції в Черкаській області.

Та не лише нагородами. З початку року патрульним та рятувальникам уже на 30 відсотків підвищили зарплати.

"Якщо стосується це слідчого або оперуповноваженого чи дільничного в райвідділах то зарплата буде в середньому 12,5-13 тисяч гривень, що стосується патрульної поліції то зарплата буде середня від 10400 до 13 тисяч гривень місті Києві. Дуже важливо, щоб наш працівник Нацполіції приходив на службу і виконував обов'язки, а часто ризикував своїм життям не думаючи шо є якісь побутові проблеми", - говорить Ігор Клименко, заступник голови Нацполіції України.

У США та Європі правоохоронці вже давно одна з найбільш соціально захищених професій. Гідні пенсії та зарплати, соцпакет і житло - все це запорука гарної служби. Вінсент пропрацював у бельгійскій поліції більше 30 років - у спецпідрозділі в Брюсселі. За цей час придбав власний будинок, та й на пенсію зміг відкласти.

"Найнижча зарплата - тисяча двісті євро, керівник може заробляти до 5 з половиною тисяч. Є й додаткові нарахування - водій групи на виклик, який працює вночі, отримує надбавку 15% відсотків за кожну годину. Якщо зміна починається о 6 ранку і закінчується після обіду, то надається ще 6 євро на харчування.", - розповідає Вінсент Жиль, голова асоціації працівників поліції Бельгії.

Та аби отримувати такі зарплати в Україні - насамперед має бути сильна економіка.

"Сама система борьбы с преступностью и построения институтов противодействия преступности они очень зависят от статуса самого государства - от уровня политики от экономики, уровень зарплат и иных материально-социальных обеспечений. Он очень невысок в Украине. Человек должен наполняться мотивацией, что он может быть полезен стране", - говорить Сергій Шабовта, експерт з питань безпеки.

А тому водночас із підвищенням зарплат у МВС запроваджують й мотиваційні програми. Поліцейські та рятувальники отримали право укласти договір пільгової іпотеки.

"До реєстру подали заявки вже понад 5 тисяч працівників поліції - це переважно молоді люди з вислугою до 15 років і можу сказати що ми подали вчора до державної іпотечної установи. Списки першої тисячі чоловік працівників поліції які перші зареєструвалися у цій програмі", - говорить Ігор Клименко, заступник голови Нацполіції України.

Одна з них - співробітник Нацполіції з Рівного Богдана. Вона служить уже четвертий рік. Спочатку патрульною, тепер - перейшла в адміністративний відділ. З чоловіком і трьома дітьми житло досі винаймає. Та вже скоро сподівається на власне.

"Розрахували мені 71 квадратний метр максимум, що мені може дати держава і воно якщо так взяти в кращому їхньому розрахунку це 5 тисяч гривень потрібно буде платити щомісячно - скажімо так за оренду я плачу більше і я не буду переживати", - говорить Богдана Петровська, старший інспектор відділу адмінпрактики Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Упевнена - іпотечна програма стане гарним стимулом для багатьох.

"Поліцейські дуже надіються і вірять, що все буде і будуть працювати в поліції, бо вони будуть зацікавлені, що буде квартира від держави і дуже хороші умови вони будуть старатися працювати і своєю роботою доказувати що достойний роботи", - говорить Богдана Петровська, старший інспектор відділу адмінпрактики Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Мотиваційний пакет з підвищенням заробітної плати та іпотечна програма - особиста ініціатива міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наголошують у МВС. Держава обіцяє компенсувати правоохоронцям до 40% кредиту - залежно від вислуги років та кількості членів родини. Перші квартири поліцейські та рятувальники можуть отримати вже за півтора-два місяці, -кажуть у МВС.