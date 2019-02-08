Отже, які наслідки матимуть рішення, ухвалені цього тижня? Та чого очікувати від політиків у розпал передвиборчої кампанії? Теми для розмови з нашим гостем - Артуром Герасимовим, головою фракції "Блоку Петра Порошенка".

"Чому депутати не затверджують зміни до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності? Це ж обіцяли так само, як ЄС і НАТО".

"Перше , ви знаєте чітку позицію президента України - він проти депутатської недоторканності. Він неодноразово вносив ці законопроекти і вони підтримувалися сесійною залою, але головним чином вони підтримувалися як раз коаліцією. Як раз навідміну від змін по НАТО і ЄС, коли люди критикували їх на ефірах і по телебаченню, але підтримали, тут навпаки - демократична опозиція підтримує, але в залі голосує тільки коаліція, голосує "Блок Петра Порошенко", але чомусь не голосують інші демократичні фракції. Наша позиція проста, чітка і ми її оголосили давно, і підтримуємо кожного разу - ми за скасування депутатської недоторканності".

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