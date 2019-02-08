Горящие в Крыму танкеры попали в шторм [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Танкеры Maestro и Candy, на которых продолжается пожар, попали в шторм у берегов Черного моря.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Шторм накрыл зону Черного моря, близкую к Керченскому проливу, в районе которой находятся аварийные суда. Волна - до 3,5 м, температура - плюс два градуса, это означает, обледенение периодическое на ветру. Суда находятся в штормовых условиях", - указывается в сообщении.
Уточняется, что был зафиксирован дрейф танкера Candy, однако сейчас он не двигается. На обоих танкерах продолжается пожар. Количество точек возгорания увеличилось до шести.
Напомним, в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. Танкер-газовоз передавал груз на соседний корабль.
В это время на нем произошел взрыв, после которого судно загорелось. Огонь попал на соседний корабль и охватил его. На судне Candy находились 17 человек, а на борту судна Maestro - 14 человек.
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