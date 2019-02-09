США ответили на требования России по ракетному договору [ Редактировать ]
США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом говорится в заявлении миссии США при НАТО.
На предложение Москвы уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники американцы указали, что все эти виды вооружений не нарушают положения договора.
В США подчеркивают, что установки Мk-41, входящие в состав систем ПРО Aegis Ashore, и пусковые установки Мk-41, устанавливаемые на морских судах - не одно и то же. Сама система Aegis Ashore "не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и полностью соответствует ДРСМД".
Также американская сторона напомнила, что ДРСМД не предусматривает никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных беспилотников.
"По мнению США, термин "ракета", который использует договор, применим только к одноразовым изделиям", - говорится в документе.
В постпредстве США также отметили, что российские компании также годами занимаются разработкой ударных беспилотников.
Недавно Дональд Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений в случае отсутствия договоренности о заключении нового ракетного договора.
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