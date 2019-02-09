США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в заявлении миссии США при НАТО.

На предложение Москвы уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники американцы указали, что все эти виды вооружений не нарушают положения договора.

В США подчеркивают, что установки Мk-41, входящие в состав систем ПРО Aegis Ashore, и пусковые установки Мk-41, устанавливаемые на морских судах - не одно и то же. Сама система Aegis Ashore "не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и полностью соответствует ДРСМД".

Также американская сторона напомнила, что ДРСМД не предусматривает никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных беспилотников.

"По мнению США, термин "ракета", который использует договор, применим только к одноразовым изделиям", - говорится в документе.

В постпредстве США также отметили, что российские компании также годами занимаются разработкой ударных беспилотников.

Недавно Дональд Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений в случае отсутствия договоренности о заключении нового ракетного договора.