В Киеве на Майдане Независимости поймали и привязали скотчем к столбу парня, который продавал амфетамин подросткам. Таким образом решили наказать наркодельца.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Пользователи соцсети считают, что парень еще легко отделался, ему нужно было еще сломать пальцы и оторвать некоторые части тела.

"Не пробовали следить за своими детьми, чтоб не покупали? Есть спрос - есть предложение", - возмутилась Алиса Волошина.

"Он тоже на наркотиках сидит или только барыга? Если зависим, то принудительно лечить и тюрьма, если барыга то пусть отвечает по закону и висит на столбе", - предложила Анжелика Суховий.

Ранее сообщали, что в Николаеве разоблачили банду наркодиллеров.