Привязали к столбу: в центре Киева устроили самосуд над продавцом [ Редактировать ]
В Киеве на Майдане Независимости поймали и привязали скотчем к столбу парня, который продавал амфетамин подросткам. Таким образом решили наказать наркодельца.
Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Пользователи соцсети считают, что парень еще легко отделался, ему нужно было еще сломать пальцы и оторвать некоторые части тела.
"Не пробовали следить за своими детьми, чтоб не покупали? Есть спрос - есть предложение", - возмутилась Алиса Волошина.
"Он тоже на наркотиках сидит или только барыга? Если зависим, то принудительно лечить и тюрьма, если барыга то пусть отвечает по закону и висит на столбе", - предложила Анжелика Суховий.
Ранее сообщали, что в Николаеве разоблачили банду наркодиллеров.
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