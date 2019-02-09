CША перебросили боевые вертолеты в Латвию [ Редактировать ]
http://podrobnosti.ua/2282063-v-ssha-ispytali-mezhkontinentalnuju-ballisticheskuju-raketu.htmlСША разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость - ред.) и с целью укрепления безопасности региона.
Об этом сообщает Минобороны Латвии.
Вертолеты размещены на авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также в рамках ротации в страну на девять месяцев прибыли еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады.
Американцы будут обеспечивать работу вертолетов, проводить совместные тренировки с латвийскими военными и размещенным контингентом НАТО.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США превзойдут Россию в гонке вооружений.
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