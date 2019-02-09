В прошлом 2018 году, киевлянин, который имел долг по алиментам 1,6 млн гривен, погасил ее двумя платежами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"4,6 миллиардов грн алиментов взыскано муниципальными исполнителями в течение 2018 года. 1 634 000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в Киеве", - заявили в пресс-службе.

По сведениям министерства, на сегодняшний день для выполнении в органах государственной исполнительной службы располагается 489 000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам.

При этом в министерстве добавили, что алименты можно будет выплачивать и в добровольном режиме.

Как начисляются выплаты алиментов - читайте по ссылке.