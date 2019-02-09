В Йемене родились уникальные сиамские близнецы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Йемене на свет появились редкие сиамские близнецы-дицефалы. У них один туловище и две головы.
Сиамские близнецы Абдул Халид и Абдул Рахим, которым две недели, имеют отдельные головы, хребты, легкие, сердца и пищеварительные системы, но имеют общую печень, а также две почки, две ноги и две руки, пишет ВВС.
Йеменские врачи обратились в ООН с просьбой организовать эвакуацию новорожденных мальчиков-близнецов, которые срочно нуждаются в лечении.
Двадцатилетний отец Акрам Али Ахмед заявил, что он не хочет, чтобы их разъединяли, и чтобы один из них умер ради другого.
В ноябре прошлого года в Австралии хирурги успешно разделили сиамских близнецов.
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