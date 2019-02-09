С кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма (фото) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают сегодня троих детей. Но когда-то они были просто друзьями.
Как пишет The Sun, когда внук Елизаветы ІІ начинал ухаживать за Кейт, она уже состояла в отношениях с другим мужчиной.
До того, как Кейт уехала учиться в Университет Сент-Эндрюса (где она и встретила Уильяма), она встречалась с человеком по имени Руперт Финч. Их роман продолжался и на расстоянии.
"У Кейт на самом деле был еще один парень, когда она впервые попала в Сент-Эндрюс, Руперт Финч, который, по общему мнению, был хорошим человеком", - рассказала приближенная к королевской семье Виктория Арбитер.
Руперт Финч / Фото: ew.com
Будущий адвокат Руперт Финч был старше своей возлюбленной. Их отношения продлились не очень долго. А расстались они без обид и скандалов. Более того, Кейт и Уильям не только отгуляли на свадьбе Руперта с его невестой Наташей, но и сами пригласили экс-бойфренда герцогини Кембриджской на свое бракосочетание.
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