В Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 16, произошло ДТП с пострадавшими. Там столкнулись Lanos и фура Renault.

В результате столкновения в больницу госпитализировали одного мужчину, сообщает "Информатор".

Фура заканчивала оформление ДТП с другим легковым автомобилем и в этот момент на скорости в него влетел Lanos. Все транспортные средства стояли в направлении выезда из Киева. В машине находился водитель и пассажир.

Полицейские рассказали, что оба мужчины из легкового автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водителя Lanos госпитализировали в больницу закрытой черепно-мозговой травмой. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

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