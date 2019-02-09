В Киеве пьяный водитель Lanos влетел под фуру [ Редактировать ]
В Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 16, произошло ДТП с пострадавшими. Там столкнулись Lanos и фура Renault.
В результате столкновения в больницу госпитализировали одного мужчину, сообщает "Информатор".
Фура заканчивала оформление ДТП с другим легковым автомобилем и в этот момент на скорости в него влетел Lanos. Все транспортные средства стояли в направлении выезда из Киева. В машине находился водитель и пассажир.
Полицейские рассказали, что оба мужчины из легкового автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии водителя Lanos госпитализировали в больницу закрытой черепно-мозговой травмой. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа.
Детали происшествия устанавливаются.
Также мы сообщали о жутком ДТП под Ивано-Франковском.
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