Трамп объявил дату встречи с Ким Чен Ыном [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).
Об этом сообщает он написал в Twitter.
Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи со своим северокорейским коллегой и назвал поездку своих представителей в КНДР очень продуктивной.
"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля", - написал Трамп.
Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и "продвижения дела мира".
Накануне Трамп заявил, что мир завидует экономике и армии США.
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