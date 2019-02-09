Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).

Об этом сообщает он написал в Twitter.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи со своим северокорейским коллегой и назвал поездку своих представителей в КНДР очень продуктивной.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля", - написал Трамп.

Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и "продвижения дела мира".

Накануне Трамп заявил, что мир завидует экономике и армии США.