В ночь на 9 февраля в Киеве по адресу улица Павла Чубинского, 10 обнаружили труп мужчины. Тело лежало во дворе возле лавочки, сообщает "Информатор". Вызов на линию экстренных служб поступил около полуночи.

По словам правоохранителей, прохожие увидели мужчину и вызвали медиков. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть. Внешних следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили. Что именно стало причиной смерти - неизвестно.

Местные жители не знают умершего, скорее всего он не проживал по указанному адресу. На вид мужчине 30-35 лет, личность его не установлена. Однако полицейские отметили, что мужчина не бездомный. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

К сожалению, подобное происходит часто. Недавно в Днепре обнаружили труп мужчины, плавающий в реке.