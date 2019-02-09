В Киеве мать и дочь арендовали помещение в ТРЦ "Алладин". Они открыли "липовое" туристическое агенство. За время работы аферистки продали клиентам туристические путевки на сумму около 2 миллионов гривен.

Женщины продавали несуществующие путевки в Египет, Турцию, на Кипр и в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Клиенты подписывали с аферистками договор о предоставлении туристических услуг и платили деньги. Взамен им выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако никакие документы в дальнейшем клиенты не получали. Таким образом злоумышленницы "заработали" 2 миллиона гривен.

С августа 2018 года заявления о мошенничестве в полицию подали 37 обманутых клиентов. Прокуратура Киева сообщила женщинам о подозрении в мошенничестве по статье 190 Уголовного кодекса Украины.

К сожалению, мошенничество - не редкость. Недавно мошенники обменяли пенсию 90-летнего пенсионера на сувенирные доллары.