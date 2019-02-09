Приехал на заработки и пропал: под Киевом ищут мужчину [ Редактировать ]
Под Киевом ищут 42-летнего Базатина Руслана Павловича. Мужчина приехал из Винницы на заработки. Последний раз пропавшего видели в городе Вышгород.
С Русланом нет связи с 6 февраля 2019 года. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Винницкой области.
Приметы: рост 170 сантиметров, круглое лицо, темно-русые волосы, зеленые глаза. На левом плече родинка.
Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.
Если вы владеете информацией о местонахождении Базатина Руслана, сообщите на линии "102".
К сожалению, исчезновение людей - не редкость. Недавно сообщалось, что ищут девочку 15 лет.
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