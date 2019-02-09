Под Киевом ищут 42-летнего Базатина Руслана Павловича. Мужчина приехал из Винницы на заработки. Последний раз пропавшего видели в городе Вышгород.

С Русланом нет связи с 6 февраля 2019 года. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Винницкой области.

Приметы: рост 170 сантиметров, круглое лицо, темно-русые волосы, зеленые глаза. На левом плече родинка.

Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Если вы владеете информацией о местонахождении Базатина Руслана, сообщите на линии "102".

К сожалению, исчезновение людей - не редкость. Недавно сообщалось, что ищут девочку 15 лет.