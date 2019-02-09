Королева красоты обвинила президента в домогательствах [ Редактировать ]
Королева красоты Ясмин Моралес, которая в 1994 году завоевала титул "Мисс Коста-Рика", официально обвинила экс-президента страны Оскара Ариаса в сексуальных домогательствах.
По ее словам, в 2015 году он целовал и прикасался к ней неподобающим образом. Дело было в его доме, куда он ее пригласил, чтобы дать ей книгу.
Ясмин стала уже шестой женщиной, выдвинувшей против 78-летнего Ариаса подобное обвинение. Бывший президент их опровергает. В течение 22 лет, до 1996 года, Оскар Ариас состоял в браке с Маргаритой Пеон, от которой имеет двух дочерей. С 2012 года женат вторым браком - на Сюзанне Фишель.
Ранее мы сообщвли, что звезда фильма "Кавказкая пленница" обвинила режиссера в домогательствах.
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