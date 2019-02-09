За годы своего существования нумерология подарила множество способов, благодаря которым мы можем изменить свою жизнь в лучшую сторону, сообщает Dailyhoro. При помощи чисел человек может не только производить математические расчеты, но и привлечь удачу и счастье в свою жизнь.

Как определить число удачи

Существует мнение, что счастливое число преследует человека на протяжении всей жизни. Оно может входить в состав номера вашего дома, даты рождения и просто приносить вам удачу в определенных ситуациях. Вы можете рассчитать его самостоятельно, используя для этого свою дату рождения.

Для проведения расчетов вам потребуется только ручка и лист бумаги. Запишите на бумаге дату своего рождения, например - 01.12.1983. После этого вам необходимо сложить все числа между собой таким образом: 0+1+1+2+1+9+8+3=25.

Важно - число удачи должно находиться на отрезке от 1 до 9. Если у вас, как и в нашем примере, получилось двузначное число, составляющие цифры необходимо суммировать между собой: 2+5=7.

В результате, если вы родились 01.12.1983, значит, ваше счастливое число - 7. На следующем этапе мы предлагаем вам узнать о значении вашего числа. Благодаря полученной информации вы сможете изменить свою жизнь и стать счастливее и успешнее.

Значение числа удачи

Из нумерологии стало известно, что каждая цифра обладает энергетикой и сакральным значением. Поэтому чтобы полученное число действительно приносило удачу, предлагаем вам узнать о нем более подробно.

Единица

Самое сильное число в нумерологии. Оно символизирует успех, а значит, человек, который находится под его влиянием, в любой ситуации будет оставаться победителем. Обычно такие люди очень убедительны, поэтому если они желают доказать свою точку зрения, окружающие не смогут усомниться в правильности их мнения. Качества, которые усиливает единица, помогают стать успешнее, а происходит это в сопутствии с удачей.

Двойка

Таким людям намного проще достигать своих целей не в одиночку, в а партнерстве с другим человеком. Однако это не значит, что удача покинет их, если они захотят что-то сделать самостоятельно. Они способны зарядиться положительной энергией при помощи позитивного общения, поддержки окружающих или просто окинув взглядом счастливого человека. Но следует быть осторожнее, так как неуверенность - главный враг людей, находящихся под воздействием двойки.

Тройка

Этих людей можно назвать творцами, так как удача сопутствует им, когда они вдохновляются идеей и пытаются реализовать ее. Это не значит, что человек с числом удачи три должен заниматься исключительно творческой деятельностью, ведь он может проявить себя в любой сфере. Самое главное - это умение вдохновляться, и в остальном можно смело полагаться на помощь фортуны.

Четверка

Люди с индивидуальным числом четыре всегда должны придерживаться строгих рамок и быть ответственными. Иногда следует прислушиваться и к советам более опытных людей, так как благодаря их рекомендациям достичь поставленных целей будет гораздо проще. Таким людям необходимо научиться слушать и моментально впитывать полученную информацию, и тогда везение будет их главным попутчиком в любом деле.

Пятерка

Число позволяет людям обрести удачу только в той сфере, для которой они созданы. Поэтому достичь успеха будет гораздо проще, если человек занимается деятельностью, в которой он разбирается лучше, чем другие. Как только окружающие начнут диктовать свои правила, Фортуна может отвернуться, а любая попытка приблизиться к своей цели будет безрезультатной.

Шестерка

Для людей с числом шесть удача - это способ достижения душевной гармонии. В этом случае человек не стремится достигать грандиозных целей, зачастую даже довольствуется малым. Несмотря на то, что эти люди вряд ли смогут занять высокую должность или изобрести что-то необычное, они получают свои победы в том, что им по-настоящему дорого.

Семерка

Медлительность - качество, которое может раздражать окружающих. Но людям, находящимся под влиянием семерки, он помогает привлечь удачу. Им гораздо проще работать в спокойных условиях, когда другие люди не пытаются торопить их и не упрекают за излишнюю флегматичность. Спешка лишает их не только уверенности в своих силах, но и поддержки Фортуны.

Восьмерка

Человеку, которому покровительствует восьмерка, всегда сопутствует финансовая удача. Совершая какие-либо действия, лучше всего рассчитывать на свои силы. Однако не стоит опасаться серьезных неприятностей. Восьмерка, символ бесконечности, обеспечивает стабильность, а значит, жизнь таких людей протекает очень спокойно.

Девятка

Люди с числом девять удачливы во всем. Им ничего не нужно делать для того, чтобы добиться своих целей, так как судьба уже заранее решила все за них. Единственное, что может отпугнуть удачу - это эмоциональность. Следует следует сдерживать свои порывы и относиться к поступкам окружающих с терпимостью.

Нумерология может раскрыть различные секреты вашей жизни. Узнайте о том, каким даром вас наградила дата рождения, что дата вашей свадьбы может рассказать о вашей семье, а также как смена фамилии влияет на судьбу.