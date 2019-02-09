В ночь на девятое февраля скончался известный журналист и редактор Олег Ныпадымка. Об этом сообщил брат Олега Александр в Facebook.

Супруга журналиста уточнила, что Олег Ныпадымка умер от остановки сердца в ночь на субботу.

Олег Григорьевич Ныпамка так или иначе был известен почти каждому украинцу - в 1997 году он основал газету "Сегодня", которая издается до сих пор. А через год он получил звание Заслуженный журналист Украины.

После увольнения из газеты Ныпадымка вместе с единомышленниками основал еще один популярный проект - газету "Новая". Однако из-за нехватки финансирования газета просуществовала недолго.

Олега Ныпадымку запомнят как доброго, веселого и очень талантливого человека. Десятки журналистов самых разных изданий начинали свой путь вместе с Олегом Григорьевичем.

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