Ученые из австралийского Института сердца и диабета имени Бейкера анонсировали новый метод уничтожения раковых клеток. Об этой революционной разработке говорится в пресс-релизе, который был опубликован изданием Eurekalert.

Выяснилось, что тромбоциты накапливаются в областях, окружающих опухоль. На основании того, что при активации они формируют тромбы и останавливают потерю крови, специалисты разработали соединения, которые нацеливаются на активированные тромбоциты, идентифицируя клетки опухоли.



Таким образом, коллектив под руководством профессора Карлхайнца Петера смог разработать новый эффективный метод визуализации и таргетирования тромбоцитов химиотерапией для раннего выявления и лечения рака.



"Мы показали, что мы можем отображать активированные тромбоциты для обнаружения опухолей с помощью клинически доступных технологий визуализации, таких как УЗИ и ПЭТ/КТ", - заявил профессор.

Как утверждают ученые, открытие позволит разработать терапию даже трудно поддающихся лечению опухолей (например, рака молочной железы), не имеющих специфических маркеров, на которые нацелены химиотерапевтические препараты. Это также ослабит побочные эффекты, так как химические соединения будут накапливаться исключительно вокруг новообразований.

Ученые по всему миру не прекращают попытки найти лекарство от этой болезни, а поэтому регулярно проводят исследования. Ранее медики пришли к выводу, что рак может самоуничтожаться.