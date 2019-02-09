Выборы в Украине: глава ОБСЕ сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление по поводу принятого в Украине закона, запрещающего участие международных наблюдателей от РФ на украинских выборах. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Сообщается, что Лайчак и глава МИД Украины Павел Климкин провели телефонный разговор.
"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", - заявил после разговора Лайчак.
Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей БДИПЧ на выборах.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями за выборами в Украине.
по теме
Микола Скорик і Тарас Загородній в ефірі "Подробиць тижня" обговорили перспективи вступу України до ЄС та НАТО
За планом сесії, вже у четвер, 7 лютого, депутати розглянуть питання про зміни до Конституції - щодо курсу нашої держави на вступ до ЄС і НАТО
Выборы-2019: ЦИК отказала в регистрации 6 кандидатам
ЦИК не зарегистрировал кандидатами на должность президента шесть человек, которые подали документы о регистрации
Война на Донбассе: в ОБСЕ заявили о новом мирном плане
Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности, должны утвердить страны Нормандской четверки - Украина, Россия, Франция и Германия
Допомога малому і середньому бізнесу та зниження комунальних тарифів - Юрій Бойко представив передвиборчу програму
Юрій Бойко вирушив до регіонів - вже офіційно, як кандидат на виборах Президента України. Першим містом, що відвідав, стала Одеса
Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко подал документы о регистрации кандидатом на пост президента