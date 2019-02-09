Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление по поводу принятого в Украине закона, запрещающего участие международных наблюдателей от РФ на украинских выборах. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что Лайчак и глава МИД Украины Павел Климкин провели телефонный разговор.

"Независимость, беспристрастность и профессионализм мониторинга выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", - заявил после разговора Лайчак.

Он призвал представителей украинской власти "искать все возможные решения", которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей БДИПЧ на выборах.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла поправки в закон, которые запрещают гражданам России и российским протеже быть наблюдателями за выборами в Украине.