Нацотбор на "Евровидение 2019": кто прошел в финал (турнирная таблица) [ Редактировать ]
9 февраля в Украине прошел первый национальный отбор конкурса "Евровидение-2019". Организаторами в этом году, как и в прошлом стали СТБ и UA:Перший.
За победу боролись такие исполнители:
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA
По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей в финал национального отбора, который пройдет 23 февраля, проходят:
MARUV
Brunettes Shoot Blondes
YUKO
По оценка жюри первое место заняла группа YUKO. Иж поставили 8 баллов.
7 баллов получила группа - Brunettes Shoot Blondes, а 6 отдали певице - MARUV.
Турнирная таблица оценок жюри (podrobnosti.ua)
Второй полуфинал состоится уже 16 февраля. На сцену выйдут:
- Braii
- Freedom jazz
- KAZKA
- LAUD
- Ivan NAVI
- ANNA MARIA
- КiRA MAZUR
- KHAYAT
Напомним, в Тель-Авиве Украина выступит в первом полуфинале 14 мая.
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