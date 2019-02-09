9 февраля в Украине прошел первый национальный отбор конкурса "Евровидение-2019". Организаторами в этом году, как и в прошлом стали СТБ и UA:Перший.

За победу боролись такие исполнители:

The Hypnotunez

LETAY

VERA KEKELIA

ЦеШо

YUKO

MARUV

Brunettes Shoot Blondes

BAHROMA

По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей в финал национального отбора, который пройдет 23 февраля, проходят:

MARUV

Brunettes Shoot Blondes

YUKO

По оценка жюри первое место заняла группа YUKO. Иж поставили 8 баллов.

7 баллов получила группа - Brunettes Shoot Blondes, а 6 отдали певице - MARUV.

Турнирная таблица оценок жюри (podrobnosti.ua)

Второй полуфинал состоится уже 16 февраля. На сцену выйдут:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

LAUD

Ivan NAVI

ANNA MARIA

КiRA MAZUR

KHAYAT

Напомним, в Тель-Авиве Украина выступит в первом полуфинале 14 мая.