В Киево-Печерской Лавре пропали 10 культурных ценностей [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины во время проверки Киево-Печерской Лавры обнаружили пропажу десяти ценных предметов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - сообщили в СБУ.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Недавно на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар.
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