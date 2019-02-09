Сотрудники Службы безопасности Украины во время проверки Киево-Печерской Лавры обнаружили пропажу десяти ценных предметов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Недавно на территории Киево-Печерской Лавры произошел пожар.