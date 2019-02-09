Как приготовить плов: необычный рецепт [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Рис с грибами - сочетание не менее удачное, чем картошка или гречка с грибами, пишет "Сегодня". Как приготовить грибной плов с курицей и морковью?
Плов с шампиньонами и куриным филе
Ингредиенты:
- 350 г королевских шампиньонов
- 200 г курицы
- 1 стакан риса
- 2 луковицы
- 2 моркови
- растительное масло
- соль, молотый перец
- барбарис
- куркума
- хмели-сунели
- зира
Рецепт приготовления:
- Мясо помыть и нарезать кубиками, обжарить на растительном масле.
- Лук очистить и мелко нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Грибы помыть и нарезать тонкими ломтиками.
- В сотейнике разогреть 2 ст.л. растительного масла и обжарить грибы.
- Отдельно обжарить лук и морковь до мягкости.
- Перемешать грибы, лук, морковь, курицу и все специи. Жарить, помешивая, 7 минут.
- Добавить промытый рис, аккуратно перемешать. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал ингредиенты на 3 см.
- Готовить на слабом огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 минут.
Ранее мы писали, как приготовить овсянку на завтрак.
по теме
Prev Next
08 февраля 2019 20:58
Необычный рецепт овсянки для завтрака
Когда обычная овсянка надоела, хочется чего-то интересного
08 февраля 2019 17:46
Куриные крылышки в духовке: как приготовить
Острые куриные крылышки - любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон
08 февраля 2019 15:18
Какой напиток помогает бороться с депрессией
Это один из немногих напитков, которые нравятся практически всем
07 февраля 2019 17:58
Вкусные круассаны: как приготовить дома
Что может быть лучше ароматного круассана с чашкой горячего кофе?
07 февраля 2019 15:10
Что приготовить из стручковой фасоли: 4 простых рецепта
Стручковая фасоль - очень полезный продукт