Рис с грибами - сочетание не менее удачное, чем картошка или гречка с грибами, пишет "Сегодня". Как приготовить грибной плов с курицей и морковью?

Плов с шампиньонами и куриным филе

Ингредиенты:

350 г королевских шампиньонов

200 г курицы

1 стакан риса

2 луковицы

2 моркови

растительное масло

соль, молотый перец

барбарис

куркума

хмели-сунели

зира

Рецепт приготовления:

Мясо помыть и нарезать кубиками, обжарить на растительном масле.

Лук очистить и мелко нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Грибы помыть и нарезать тонкими ломтиками.

В сотейнике разогреть 2 ст.л. растительного масла и обжарить грибы.

Отдельно обжарить лук и морковь до мягкости.

Перемешать грибы, лук, морковь, курицу и все специи. Жарить, помешивая, 7 минут.

Добавить промытый рис, аккуратно перемешать. Влить столько кипятка, чтобы он покрывал ингредиенты на 3 см.

Готовить на слабом огне, пока не выпарится почти вся жидкость. Накрыть крышкой и готовить еще 5-10 минут.

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