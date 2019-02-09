В Киеве раздетый ребенок плавал на льдине [ Редактировать ]
9 февраля на Русановке местные жители обнаружили мальчика, который плавал на льдине. На нем не было куртки. Спасателям удалось снять юного экстремала с ледяной глыбы на Русановском канале.
Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия буквально за пять минут. Об этом пишут местные жители на странице "Русановка" в Facebook.
Школьника, дрейфующего на льдине по Русановскому каналу, обнаружили около 12:50. Спасатели ГСЧС прибыли буквально через пять минут и спасли мальчика. Впрочем, вместо благодарности, подросток просто убежал в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в Полтаве на девочку упала ледяная глыба.
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