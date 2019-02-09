На дороге в Хмельницкой области во время движения загорелся пассажирский микроавтобус, во время происшествия в машине был только водитель, сообщает ГСЧС.

На момент прибытия чрезвычайников огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные локализовали пожар в 15:42 и ликвидировали в 15:45 в тех размерах, которые он приобрел на момент прибытия подразделения.

"Как выяснилось, автомобиль загорелся во время движения. На момент возникновения пожара в транспортном средстве был только водитель", - указали в ГСЧС.

Травмированных и погибших на месте происшествия не было. Предполагаемая причина пожара - недостатки конструкций агрегатов транспортного средства.

Ранее сообщалось, что мужчина выпал из автобуса на ходу.