В Париже оторвало руку одному из "желтых жилетов" [ Редактировать ]
В Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" одному из митингующих оторвало руку. Об этом сообщает "УНН".
По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента).
Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.
Сообщается, что пострадавший - фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, прилетевшую в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.
Префектура полиции Парижа подтвердила, что мужчину, получившего тяжелое ранение в руку, доставили в больницу.
Напомним, в прошлом месяце "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.
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