В Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" одному из митингующих оторвало руку. Об этом сообщает "УНН".

По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента).

Как утверждают очевидцы, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, которые штурмовали ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший - фотограф "желтых жилетов", который хотел отбросить гранату, прилетевшую в группу митингующих, однако она разорвалась в руке мужчины.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что мужчину, получившего тяжелое ранение в руку, доставили в больницу.

Напомним, в прошлом месяце "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.