LETAY о "Евровидении": если слушать всех – можно сойти с ума

Илья Резников, создатель и фронтмен проекта LETAY, рассказал в интервью podrobnosti.ua о том, что ждет от нацотбора "Евровидения", как относиться к критике жюри, и какую сделал "работу над ошибками" после неудачного выступления в нацотборе 2018 года