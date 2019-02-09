Евровидение 2019: онлайн трансляция первого полуфинала нацотбора [ Редактировать ]
Первый полуфинал национального отбора на "Евровидение 2019" состоится сегодня, 9 февраля.
Во дворце культуры столичного КПИ на сцену первого этапа выйдет ровно половина участников отбора - восемь из шестнадцати.
- The Hypnotunez
- LETAY
- VERA KEKELIA
- ЦеШо
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- BAHROMA.
Имя представителя Украины на конкурсе мы узнаем 23 февраля - именно тогда состоится финал национального отбора.
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