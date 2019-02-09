Сутички під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій Площі. Правоохоронці виявили серед активістів групу осіб із зеленкою, газовими балончиками та ножами.

Десятьох молодиків - членів організації "С14" доставили у відділок для надання пояснень. Потому туди прийшли зо два десятки учасників акції, аби підтримати однодумців та намагалися потрапити у будівлю.

Між ними та поліцейськими спалахнула бійка. Правоохоронці затримали 40 учасників пікету та відкрили три кримінальні провадження - за хуліганство, захоплення держбудівель та загрозу життю правоохоронців.